Gualdo Cattaneo | debutto record per Porquesì tra tradizione e folla

A Gualdo Cattaneo, il debutto di Porquesì ha attirato un pubblico numeroso, nonostante il maltempo. L’evento ha visto la partecipazione di diverse associazioni locali, coinvolte attraverso un format ideato appositamente per favorire l’interazione tra gli organizzatori e la comunità. La manifestazione ha segnato un record di presenze, mantenendo viva la tradizione in un contesto di forte affluenza. Le attività si sono svolte senza interruzioni, attirando l’attenzione di molti cittadini e visitatori.

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? Domande chiave Come ha fatto il maltempo a non fermare la folla?. Chi ha ideato il format per coinvolgere le associazioni locali?. Perché il sindaco punta sulla storia dei maestri porchettai?. Come verrà gestito il flusso di visitatori nella prossima edizione?.? In Breve Evento svoltosi dal 15 al 17 maggio 2026 a San Terenziano.. Organizzazione affidata ad Antonella Bussotti e Luca Broncolo del gruppo UnLab.. Sponsor principale Falchi&Partners con coinvolgimento attivo delle associazioni locali.. Prossimo appuntamento confermato per il mese di maggio 2027.. Migliaia di visitatori hanno invaso San Terenziano tra il 15 e il 17 maggio 2026, segnando il debutto record della prima edizione di Porquesì a Gualdo Cattaneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gualdo Cattaneo: debutto record per Porquesì tra tradizione e folla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Porchettiamo va a Todi, il Comune di Gualdo Cattaneo crea PorquesìPorchettiamo trasloca a Todi e a San Terenziano il Comune di Gualdo Cattaneo crea Porquesì. Porchettiamo va a Todi, il Comune di Guado Cattaneo crea PorquesìPorchettiamo trasloca a Todi e a San Terenziano il Comune di Gualdo Cattaneo crea Porquesì. Porquesì, debutto da recordMigliaia di visitatori per la tre giorni dedicata alla porchetta e alle eccellenze del territorio Grande successo per la prima edizione della manifestazione che ha trasformato il borgo in un palcoscen ... umbrianotizieweb.it