A Gualdo Tadino si è svolta la 35ª edizione della Sfacchinata, con un numero record di partecipanti. Alessandro Mezzetti, rappresentante dell’Atletica Capanne, ha completato la corsa in 33 minuti e 7 secondi, mantenendo una media di 3 minuti e 16 secondi al chilometro. Martina Cappelletti, dell’Atletica Castello, ha stabilito un nuovo record di categoria con un tempo di 36 minuti e 41 secondi, con una media di 3 minuti e 38 secondi al chilometro.

GUALDO TADINO - Alessandro Mezzetti dell’ Atletica Capanne con il tempo di 33’07’’ (media 3’16’’ minkm) e Martina Cappelletti della Atletica Castello con 36’41" (nuovo record di categoria) con una media 3’38’’ minkm, sono i vincitori della 35^ edizione della Sfacchinata. Mezzetti si è dichiarato "contentissimo, una bellissima gara, è il terzo anno che la faccio, nel 2022 sono arrivato terzo e nel 2023 primo. Quest’anno sono ritornato, anche se ora faccio trail, perché mi piace il percorso. La prima parte è favorevole perché è in discesa, eravamo io e Ridolfi e poi nel tratto di sterrato ho provato ad allungare, ma non è stato semplice, c’era vento contrario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gualdo Tadino, record di partecipanti per la 35° edizione. Sfacchinata, trionfano. Mezzetti e Cappelletti

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