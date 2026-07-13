Tra ferie e investimento La casa diventa un lusso | ottomila euro al metro

Un appartamento sulla penisola di Sirmione fronte lago è stato venduto a 8.000 euro al metro quadrato, il prezzo più alto registrato nella zona. A Desenzano del Garda e Ponte di Legno, i prezzi si attestano a 7.500 euro al metro quadrato, mentre a Gargnano Riviera e Salò si raggiungono i 7.000 euro. I costi degli immobili lungo il lago sono in aumento, toccando cifre elevate rispetto alla media di mercato.

Ottomila euro al metro quadrato nella penisola di Sirmione, fronte lago, 7.500 euro a Desenzano del Garda fronte lago e a Ponte di Legno. Non sono da meno Gargnano Riviera e Salò, dove, sul lungolago, un appartamento può costare 7mila euro al metro quadrato, 6.500 a Gargnano, 5.500 a Moniga del Garda e Padenghe, sempre sul lago. "Sono valori che non rappresentano la media del mercato immobiliare bresciano, chiaramente legati alla posizione e al contesto", spiega Anita Sina Montini, coordinatrice del comitato del Listino dei valori degli immobili sulla piazza di Brescia e provincia, realizzato dall’azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia Pro Brixia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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