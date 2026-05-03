Oggi a Cogliate si tiene un importante meeting di atletica leggera con la partecipazione di centinaia di atleti provenienti da tutta la Lombardia. L’evento coincide con l’inaugurazione della nuova pista realizzata al centro sportivo comunale di via Montello, un investimento di circa 700mila euro. La giornata prevede competizioni di vario livello e rappresenta un momento di rilevo per il settore sportivo locale.

Sono attesi centinaia di atleti da tutta la Lombardia per il meeting di atletica leggera in programma oggi a Cogliate, occasione anche per inaugurare la nuova pista realizzata al centro sportivo comunale di via Montello. Sarà una giornata storica per lo sport di Cogliate: torna la grande atletica dopo oltre 30 anni in cui non è stato più possibile organizzare eventi a causa delle condizioni dell’impianto. L’intervento di riqualificazione del centro, portato a termine nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, ha beneficiato del finanziamento regionale “Sport e Periferie” con un investimento complessivo di circa 700mila euro. Non si tratta solo di un restyling, ma della nascita di un polo d’eccellenza capace di ospitare competizioni di alto livello.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La nuova casa dell’atletica leggera. Un investimento da 700mila euro

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