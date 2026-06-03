Garda-mania | il lago diventa il regno del lusso così esplodono i prezzi al metro quadro

Negli ultimi tempi, il prezzo al metro quadro delle proprietà lungo le sponde del lago ha registrato un aumento significativo. Questa crescita ha trasformato l’area, tradizionalmente frequentata da residenti locali, in una destinazione di lusso frequentata principalmente da acquirenti con elevato patrimonio. Le notizie di gossip recenti rafforzano questa tendenza, evidenziando come il mercato immobiliare della zona si orienti verso un pubblico più ricco.

Il Benaco non è il lago dei bresciani. È diventato il lago dei milionari. L’ultima conferma arriva dalle notizie di gossip delle ultime settimane. La coppia formata da Diletta Leotta e Loris Karius ha scelto Salò per concedersi qualche giorno di relax lontano dai riflettori. Ma dietro la vacanza. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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