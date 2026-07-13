Torvaianica 50enne muore annegato | riportato a riva dagli assistenti bagnanti

Notizia in breve

Un uomo di 50 anni è morto annegato ieri pomeriggio a Torvaianica. L’uomo è stato riportato a riva dagli assistenti bagnanti, ma le manovre di rianimazione praticate sul posto si sono rivelate inutili. Sul luogo sono intervenuti anche un’eliambulanza e le forze di soccorso. Nessun altro dettaglio riguardante le circostanze dell’incidente è stato comunicato.