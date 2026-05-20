Il mare come riscatto | tredici detenuti diventano assistenti bagnanti per l’estate

Da lecceprima.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tredici detenuti hanno completato un percorso di formazione per diventare assistenti bagnanti e lavoreranno durante l’estate in spiaggia. Questa iniziativa mira a offrire opportunità di reinserimento attraverso attività pratiche e di servizio alla collettività. I partecipanti, dopo aver seguito le lezioni teoriche e pratiche, hanno ottenuto le certificazioni necessarie per svolgere il ruolo di assistente bagnanti. L’obiettivo è promuovere un’esperienza di recupero e responsabilità, con un impegno concreto nel settore turistico estivo.

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LECCE – Fare del bene genera altro bene, e a volte può persino tracciare la rotta per una nuova vita. È questo il senso profondo che accompagna la conclusione di “Io salvo – Progetto mare libero”, l’iniziativa che ha visto tredici detenuti della casa circondariale di Lecce superare brillantemente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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