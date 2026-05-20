Il mare come riscatto | tredici detenuti diventano assistenti bagnanti per l’estate

Tredici detenuti hanno completato un percorso di formazione per diventare assistenti bagnanti e lavoreranno durante l’estate in spiaggia. Questa iniziativa mira a offrire opportunità di reinserimento attraverso attività pratiche e di servizio alla collettività. I partecipanti, dopo aver seguito le lezioni teoriche e pratiche, hanno ottenuto le certificazioni necessarie per svolgere il ruolo di assistente bagnanti. L’obiettivo è promuovere un’esperienza di recupero e responsabilità, con un impegno concreto nel settore turistico estivo.

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