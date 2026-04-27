Squalo in mare a Terracina l'animale si avvicina alla riva | paura tra i bagnanti

Da fanpage.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terracina, alcune persone che si trovavano in spiaggia hanno assistito a un animale che si avvicinava alla riva. Una pinna è stata vista emergere dall'acqua a breve distanza dalla spiaggia, suscitando timori tra i presenti. Successivamente, è stato identificato come una verdesca, una specie non pericolosa, e il video dell'avvistamento è stato condiviso sui social network.

Una pinna emerge dall'acqua a pochi metri dalla riva a Terracina, bagnanti in allarme. Ma si tratta di una verdesca, specie innocua, mentre il video fa il giro dei social.🔗 Leggi su Fanpage.it

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