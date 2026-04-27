Squalo in mare a Terracina l'animale si avvicina alla riva | paura tra i bagnanti
A Terracina, alcune persone che si trovavano in spiaggia hanno assistito a un animale che si avvicinava alla riva. Una pinna è stata vista emergere dall'acqua a breve distanza dalla spiaggia, suscitando timori tra i presenti. Successivamente, è stato identificato come una verdesca, una specie non pericolosa, e il video dell'avvistamento è stato condiviso sui social network.
Una pinna emerge dall'acqua a pochi metri dalla riva a Terracina, bagnanti in allarme. Ma si tratta di una verdesca, specie innocua, mentre il video fa il giro dei social.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Spunta uno squalo a Terracina tra i bagnanti, paura in spiaggia: gli esperti chiariscono la specie
Paura in spiaggia a Terracina, in acqua spunta uno squalo: la traversata a due passi dalla riva – Il videoAttimi di paura nella giornata di domenica 26 aprile sulla spiaggia di Terracina.
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Spunta uno squalo a Terracina tra i bagnanti, paura in spiaggia: gli esperti chiariscono la specie; Dalle Hawaii a Genova, Ocean Ramsey: Così difendiamo gli squali e il futuro del mare; Malati di cuore ma vivono per secoli: gli squali della Groenlandia ci insegnano la 'resilienza del corpo; Un grosso squalo attacca un motoscafo a Gallipoli, paura per i pescatori.
Squalo in mare a Terracina, l’animale si avvicina alla riva: paura tra i bagnantiUna bellissima giornata di sole e un bagno primaverile interrotto quando, domenica 26 aprile a pochi metri dalla riva di Terracina, alcuni bagnanti hanno avvistato una pinna rigida spuntare dal pelo ... fanpage.it
Gallipoli, squalo colpisce barca da pesca: impatto violento e momenti di paura in mare per due diportistiSulla barca al largo di Gallipoli c'erano due diportisti. Lo squalo mako era ferito tra la pinna dorsale e la coda. Forse stress e dolore hanno giocato un ruolo nell'attacco ... virgilio.it
Momenti di paura al largo di Gallipoli, dove un esemplare adulto di squalo mako, con una vistosa ferita, avrebbe urtato un'imbarcazione da diporto impegnata in una battuta di pesca. - facebook.com facebook
Squalo colpisce imbarcazione al largo di Gallipoli, paura per i pescatori: la scena ripresa in un video x.com