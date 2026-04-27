Squalo in mare a Terracina l'animale si avvicina alla riva | paura tra i bagnanti

A Terracina, alcune persone che si trovavano in spiaggia hanno assistito a un animale che si avvicinava alla riva. Una pinna è stata vista emergere dall'acqua a breve distanza dalla spiaggia, suscitando timori tra i presenti. Successivamente, è stato identificato come una verdesca, una specie non pericolosa, e il video dell'avvistamento è stato condiviso sui social network.