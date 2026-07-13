Dal 16 al 18 luglio si svolge la quattordicesima edizione di Pompei Inn Jazz, una rassegna che porta nel centro della città artisti di rilievo del jazz italiano e internazionale. La manifestazione prevede tre serate di musica dal vivo, con esibizioni di diversi musicisti del settore. La rassegna si svolge ogni anno da quattordici edizioni, attirando appassionati e spettatori interessati a ascoltare performance jazz dal vivo.

Dal 16 al 18 luglio torna Pompei Inn Jazz, la rassegna che da quattordici edizioni porta nel cuore della città alcuni tra i protagonisti del panorama jazzistico italiano e internazionale. L’appuntamento è in piazza Schettini, dove sono in programma cinque concerti gratuiti distribuiti in tre serate. L’apertura, in programma il 16 luglio alle 20.45, vedrà protagonista il Luigi Del Prete Trio, affiancato per l’occasione dal sassofonista Daniele Scannapieco, con il progetto discografico Pangea. Alle 22.15 spazio a “Friends for Pino”, omaggio musicale dedicato a Pino Daniele, con la partecipazione speciale di Tony Esposito, insieme a Gigi De Rienzo ed Ernesto Vitolo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Torna “Pompei Inn Jazz”: tre serate di grande musica

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