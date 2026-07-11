Piazza Matteotti ospiterà tre serate di musica dal vivo, con l’obiettivo di trasformare lo spazio in un punto di incontro e spettacolo. L’evento, intitolato ’Piazza Matteotti Racconta’, prevede esibizioni di artisti e gruppi musicali, offrendo ai presenti momenti di intrattenimento e condivisione. Le serate sono programmate per attirare pubblico e creare un’occasione di aggregazione nel centro della città. L’iniziativa si svolgerà nelle prossime settimane, senza indicazioni precise sui nomi dei partecipanti.

Tre serate dedicate alla musica dal vivo per trasformare Piazza Matteotti in un luogo di incontro, spettacolo e condivisione. Torna ’Piazza Matteotti Racconta’, l’iniziativa organizzata dall’associazione Apnee Notturne (con patrocinio del Comune), che accompagnerà l’estate con un programma capace di attraversare generi, epoche e sonorità, coinvolgendo cittadini e turisti nel cuore della città. Il calendario si aprirà il 14 giugno, dalle 18 alle 23, con l’energia dei Just for Funk. Il secondo appuntamento sarà il 10 luglio, dalle 21 a mezzanotte, con The Band, mentre il 24 luglio, all’interno della Notte Rosa, salirà sul palco Lucio Matricardi, per una serata che si inserirà tra gli eventi più attesi dell’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna ’Piazza Matteotti Racconta’. Tre serate di musica dal vivo

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