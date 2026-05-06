Tre serate di grande musica al Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari in occasione del Premio Ezio Bosso – Una vita per la musica
Dal 13 al 15 maggio 2026, il Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari ospiterà tre serate dedicate alla musica, all’interno della quinta edizione del Premio “Ezio Bosso – Una vita per la musica”. La manifestazione, organizzata dall’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche, si svolgerà nella Sala delle Scuderie del castello e prevede un calendario di eventi musicali che coinvolgeranno diversi artisti. L’iniziativa si inserisce nella settimana dedicata alla premiazione.
Dal 13 al 15 maggio 2026, la Sala delle Scuderie del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari ospiterà tre appuntamenti musicali inseriti nella settimana dedicata alla V edizione del Premio “Ezio Bosso – Una vita per la musica”, promosso dall’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche.🔗 Leggi su Baritoday.it
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