Durante il Gran Premio di Monaco, Charlotte Casiraghi sfoggia labbra glossy e capelli mossi al vento. Kim Kardashian indossa un raccolto elegante, mentre Alexandra Leclerc opta per labbra di colore ciliegia. Le star e le reali scelgono look curati, con dettagli di trucco e acconciature sofisticate. La manifestazione mette in mostra diverse tendenze di stile, tra luci e colori vivaci, in un’atmosfera di grande attenzione all’immagine.

Dalle labbra a tutta luce di Charlotte Casiraghi al Pam updo di Kim Kardashian passando per le labbra color ciliegia di Alexandra Leclerc. Tutti i beauty look più belli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Labbra glossy e chioma al vento per Charlotte Casiraghi e gli altri beauty look di star e reali al Gran Premio di Monaco

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ABBIAMO FATTO UN INCIDENTE STRADALE!! - by Charlotte M.

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