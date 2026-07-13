Certe volte ti aspetti il macabro dove sarebbe normale che fosse e invece lo trovi in posti inattesi. Il quesito intorno a cui mi tormentavo seguendo un funerale (fa un caldo da morire!) era il seguente: Torino ha le tariffe per la cremazione più alte d’Italia, possibile che la città debba “fare cassa” proprio su un servizio come questo? In fondo conviene anche alla collettività che la cremazione si diffonda ponendo un freno alla trasformazione dei cimiteri cittadini in distese senza cognizione di brutture architettoniche antigeniche consumatrici di suolo. Qualche dato per capire la portata della questione: la percentuale nazionale di sepolture con cremazione sfiora ormai il 40%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Torino, le tariffe più alte d’Italia per la cremazione e un monopolio ultracentenario

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