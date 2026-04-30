La provincia di Pescara è quella con le tariffe assicurative Rc moto più alte d' Abruzzo | la media è di oltre 340 euro

In provincia di Pescara, le tariffe assicurative per la responsabilità civile delle moto sono le più alte della regione Abruzzo, con una media di 340,51 euro. Al contrario, altre province della regione presentano cifre inferiori, con differenze che si attestano di alcuni euro. La variazione dei costi assicurativi tra le diverse aree della regione è stata confermata dai dati raccolti.

La provincia di Pescara è quella con le tariffe assicurative Rc moto più alte d'Abruzzo: la media è di 340,51 euro. Il dato provinciale, infatti, è superiore a quello medio regionale - 330,48 euro - che a marzo 2026 ha fatto registrare un aumento anno su anno pari al +23%, dato superiore rispetto.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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