Le tariffe per i parcheggi a Gabicce sono aumentate del 57% rispetto a Cattolica. La questione delle tariffe di sosta sta attirando l'attenzione e si richiede un intervento rapido per affrontare la situazione.

Sui parcheggi serve un cambio di passo immediato. I problemi della sosta a Gabicce stanno diventando il tema caldo dell’estate. A sollevare il caso un paio di giorni fa un abitante in zona Somalia, che ha lamentato una cronica mancanza di posteggi, tanto da costringere i residenti a parcheggiare in divieto di sosta. Di ieri, invece la segnalazione della soppressione dell’unico posto auto per disabili in viale della Repubblica. Oggi, invece, continua a infiammare il tema, l’attacco della lista di opposizione aMARE Gabicce, che punta l’indice nei confronti dei costi della sosta che qui, da una loro analisi comparativa, risultano più cari che nella vicina Cattolica e sugli effetti negativi che questo dato insieme alla carenza di posti auto provoca per gli operatori del turismo e del commercio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guerra dei parcheggi: "Tariffe più alte del 57% rispetto a Cattolica"

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