Tiro con l’arco Coppa del Mondo | l’Italia spicca a Madrid! Bene Nespoli e Borsani
Durante la quarta tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco a Madrid, l’Italia ha ottenuto tre medaglie nell’arco ricurvo. Nespoli e Borsani sono tra gli atleti che hanno conquistato i podi. La competizione si è conclusa con risultati positivi per la squadra italiana, che ha portato a casa medaglie di rilievo. La tappa si è svolta con la partecipazione di diverse nazionali, e i risultati sono stati ufficialmente comunicati dagli organizzatori.
Una grande Italia ha portato ottimi risultati nella quarta tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco a Madrid: i risultati La tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco a Madrid si conclude con grandi soddisfazioni per la Nazionale italiana, che torna a casa con tre podi di tutto rispetto nell’arco ricurvo. Questo risultato conferma la rinascita della specialità dopo gli Europei di Antalya e proietta l’Italia con grandi ambizioni nei prossimi due anni, con l’obiettivo delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Mauro Nespoli si conferma un pilastro che non delude mai: dopo l’argento continentale, conquista il secondo posto nella gara individuale e il bronzo nel torneo a squadre. 🔗 Leggi su Sportface.it
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