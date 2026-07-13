Tiro con l’arco Coppa del Mondo | l’Italia spicca a Madrid! Bene Nespoli e Borsani

Notizia in breve

Durante la quarta tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco a Madrid, l’Italia ha ottenuto tre medaglie nell’arco ricurvo. Nespoli e Borsani sono tra gli atleti che hanno conquistato i podi. La competizione si è conclusa con risultati positivi per la squadra italiana, che ha portato a casa medaglie di rilievo. La tappa si è svolta con la partecipazione di diverse nazionali, e i risultati sono stati ufficialmente comunicati dagli organizzatori.