Tiro con l’arco | Mauro Nespoli è secondo a Madrid! Azzurro a un passo dalla vittoria in Coppa del Mondo

Notizia in breve

A Madrid, durante la quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026, Mauro Nespoli si è piazzato al secondo posto. La sua prestazione ha portato l’Italia a un passo dalla vittoria complessiva della tappa, con un risultato che si aggiunge ai precedenti successi stagionali. La competizione si è conclusa pochi minuti fa, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con la certezza di un risultato di rilievo.