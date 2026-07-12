Tiro con l’arco | Mauro Nespoli è secondo a Madrid! Azzurro a un passo dalla vittoria in Coppa del Mondo
A Madrid, durante la quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026, Mauro Nespoli si è piazzato al secondo posto. La sua prestazione ha portato l’Italia a un passo dalla vittoria complessiva della tappa, con un risultato che si aggiunge ai precedenti successi stagionali. La competizione si è conclusa pochi minuti fa, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con la certezza di un risultato di rilievo.
La brillante spedizione del tiro con l’arco italiano nella quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2026, conclusasi pochi minuti fa a Madrid, si chiude con un altro meraviglioso podio. Dopo i terzi posti ottenuti nella gara a squadre maschile e in quella di Mixed Team, sempre relativamente all’arco ricurvo, dalle linee di tiro iberiche arriva anche il secondo posto dell’inossidabile Mauro Nespoli. Il lombardo, approdato in semifinale dopo i turni eliminatori degli scorsi giorni, parte vincendo la semifinale 6-4 contro il coreano Kim Je Deok: un testa a testa serratissimo all’interno del quale il veterano italiano, attuale vicecampione europeo in carica, parte forte vincendo il primo set con lo score di 28-25 che vale il 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Tiro con l’arco, Mauro Nespoli batte Gazoz a casa sua e vola in finale agli Europei!Durante la quarta giornata dei Campionati Europei di tiro con l’arco, si sono disputate le fasi finali che hanno visto Mauro Nespoli superare il...
Tiro con l’arco, un’ambiziosa Italia si presenta a Madrid alla ricerca di nuove conferme in Coppa del MondoDomani inizia a Madrid la quarta tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026, in programma fino a domenica 12 luglio.
Temi più discussi: Tiro con l’arco, Mauro Nespoli vola in semifinale a Madrid in Coppa del Mondo!; Coppa del Mondo tiro con l’arco 2026: Mauro Nespoli vola in semifinale a Madrid; Ricurvo di Bronzo in World Cup; Tiro con l’arco, Borsani e Nespoli protagonisti nel ranking round a Madrid. Fuori ai quarti i terzetti del compound.
Tiro con l’arco, Mauro Nespoli vola in semifinale a Madrid in Coppa del Mondo! - x.com
Tiro con l'arco, Mauro Nespoli va in semifinale a Madrid e punta al podio in Coppa del Mondo facebook
Tiro con l’arco: Mauro Nespoli è secondo a Madrid! Azzurro a un passo dalla vittoria in Coppa del MondoLa brillante spedizione del tiro con l'arco italiano nella quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2026, conclusasi pochi minuti fa a Madrid, si ... oasport.it
Tiro con l’arco, Mauro Nespoli vola in semifinale a Madrid in Coppa del Mondo!Mauro Nespoli batte un colpo ed è il principale protagonista azzurro del day-4 a Madrid in occasione della quarta tappa stagionale (in realtà la seconda ... oasport.it