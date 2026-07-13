A Madrid, l’Italia nel tiro con l’arco ha conquistato tre medaglie nella competizione di Coppa del Mondo, tutte nel settore del ricurvo. Gli atleti italiani hanno ottenuto podi con buone prestazioni, rafforzando la loro posizione dopo i risultati agli Europei di Antalya. La squadra si prepara ora per le prossime tappe, con l’obiettivo di arrivare al meglio alla competizione di Los Angeles 2028. La manifestazione si è conclusa con risultati positivi per il team italiano.

Una tappa di Coppa del Mondo piena di soddisfazioni. L’Italia del tiro con l’arco torna da Madrid con ben 3 podi all’attivo, tutti arrivati dal comparto del ricurvo: una “sezione” che dopo gli Europei di Antalya sembra essersi ritrovata a pieno e che ora è pronta a lanciare la sfida verso il prossimo biennio con destinazione Los Angeles 2028. Sugli scudi Mauro Nespoli si conferma un capitano inossidabile. Dopo l’argento individuale arrivato sulla scena continentale, il lombardo si riconferma prendendosi il secondo posto in “singolare” e cogliendo la terza piazza nel torneo a squadre insieme a Francesco Gregori (che ha firmato uno degli upset più incredibili della settimana battendo il coreano Lee Woo-seok nei primi turni dell’1 vs 1) e Matteo Borsani. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tiro con l’arco: a Madrid una super Italia! Benissimo Nespoli, Borsani e Di Francesco

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