Tiro con l’arco Di Francesco Borsani accedono alla finale per il 3° posto nel Mixed Team anche a Madrid

Notizia in breve

Nel torneo di tiro con l’arco a Madrid, Di Francesco e Borsani si sono qualificati per la finale per il terzo posto nel Mixed Team. Questa conquista segue una mattinata in cui la squadra maschile di ricurvo ha ottenuto il terzo posto nel circuito maggiore, tornando sul podio. I due arcieri italiani hanno superato le eliminazioni e si sono assicurati un posto tra le migliori coppie della competizione. La finale si terrà nelle prossime ore.