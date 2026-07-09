Tiro con l’arco Di Francesco Borsani accedono alla finale per il 3° posto nel Mixed Team anche a Madrid
Nel torneo di tiro con l’arco a Madrid, Di Francesco e Borsani si sono qualificati per la finale per il terzo posto nel Mixed Team. Questa conquista segue una mattinata in cui la squadra maschile di ricurvo ha ottenuto il terzo posto nel circuito maggiore, tornando sul podio. I due arcieri italiani hanno superato le eliminazioni e si sono assicurati un posto tra le migliori coppie della competizione. La finale si terrà nelle prossime ore.
Dopo una sessione mattutina ampiamente positiva grazie al terzo posto della squadra maschile di ricurvo (che torna sul podio nel circuito maggiore dopo quattro anni), va in archivio con un altro risultato di prestigio in chiave azzurra il day-3 della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026 in corso di svolgimento a Madrid. Il binomio composto da Roberta Di Francesco e Matteo Borsani, già capace di attestarsi in terza piazza ad Antalya, si è espresso nuovamente ad alti livelli nel Mixed Team di ricurvo qualificandosi per la finalina. La compagine italiana ha battuto nell’ordine la Danimarca allo shoot-off (19-19,... 🔗 Leggi su Oasport.it
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