Durante il secondo giorno di gara a Madrid, Borsani e Nespoli si sono qualificati per il turno successivo nel ranking round. I terzetti del compound sono stati eliminati ai quarti di finale. La competizione prosegue con queste eliminazioni e qualificazioni.

Si chiude con un bilancio in chiaroscuro la seconda giornata di gara della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026, in corso di svolgimento a Madrid. Day-2 in cui si sono disputati due turni preliminari individuali e le eliminatorie delle prove a squadre del compound oltre al ranking round e al primo turno dei tabelloni individuali del ricurvo. Si fermano ad un passo dalla zona podio i due terzetti azzurri del compound: il team maschile composto da Michea Godano, Lorenzo Gubbini e Marco Bruno ha perso con la Germania per 236-234 dopo aver battuto 234-233 la Gran Bretagna, mentre la compagine femminile formata da Elisa Roner, Giulia Di Nardo e Francesca Aloisi ha ceduto alla Colombia 234-233 dopo aver regolato in precedenza la Turchia 235-234 siglando il nuovo primato nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro con l’arco, Borsani e Nespoli protagonisti nel ranking round a Madrid. Fuori ai quarti i terzetti del compound

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