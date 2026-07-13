tiro con la balestra trionfa monteaperti 1260

Durante la quarta giornata del Campionato Nazionale Figest a Casetta, i balestrieri di Monteaperti 1260 hanno vinto con un punteggio di 1260. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre, ma sono stati i rappresentanti di Monteaperti a prevalere nel tiro con la balestra. La gara si è conclusa con questa vittoria, senza altri dettagli su eventuali risultati o partecipanti.

È stato un dominio dei balestrieri di Monteaperti 1260 quello andato in scena per la quarta giornata di Campionato Nazionale Figest che si è svolta a Casetta. La quarta giornata di campionato ha visto la partecipazione anche della Compagnia di Porta Rocca di Orvieto e del Manipolo Mercenario Valtiberino di Città. La sfida si è svolta con sei bersagli posti a distanze variabili da 10 a 25 metri e anche in questa gara i tiratori senesi si sono, come sempre, distinti in tutte le tre categorie vincendo in tutte e aggiudicandosi, ancora, ben dodici medaglie sulle 18 in palio. Nella classifica di giornata, nella categoria Junior al Tiro al corniolo ha primeggiato Tommaso Lombardi seguito dal compagno di squadra Samuele Facchielli, entrambi di Monteaperti 1260, al terzo Elena Cecconi di Città di Castello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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