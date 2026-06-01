La Società Balestrieri di Sansepolcro trionfa al Palio della Balestra di Gubbio

La Società Balestrieri di Sansepolcro ha vinto il Palio della Balestra di Gubbio, ottenendo una tripletta nella gara. La competizione si è svolta il 1 giugno 2026 e ha visto le diverse società partecipanti sfidarsi nella tradizionale sfida storica. La vittoria è stata confermata dopo le varie prove e i punteggi finali. La gara ha coinvolto squadre di diverse provenienze, tutte impegnate in una competizione che si ripete da anni.

Arezzo, 1 giugno 2026 – La Società Balestrieri di Sansepolcr o trionfa al Palio della Balestra di Gubbio: tripletta biturgense nella storica sfida. Grande affermazione per la Società Balestrieri di Sansepolcro, che ieri, nella splendida cornice di Piazza Grande a Gubbio, ha conquistato una straordinaria vittoria in occasione del tradizionale Palio della Balestra, confermandosi ancora una volta protagonista assoluta di una delle più antiche e sentite competizioni storiche dell'Italia centrale. A conquistare il primo posto è stato ancora una volt a Messer Tommaso Cima, autore di una prestazione eccezionale che gli ha permesso di portare a Sansepolcro l'ambito Palio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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