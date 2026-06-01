La Società Balestrieri di Sansepolcro trionfa al Palio della Balestra di Gubbio | tripletta biturgense nella storica sfida

Da arezzonotizie.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Società Balestrieri di Sansepolcro ha vinto il Palio della Balestra a Gubbio, ottenendo una tripletta nella storica gara tenutasi in Piazza Grande. La vittoria è stata ufficializzata ieri, durante l’evento tradizionale. La squadra biturgense ha conquistato il trofeo, confermando la propria supremazia nella competizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse società balestrieri, tutte impegnate in una sfida che si ripete da anni.

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Grande affermazione per la Società Balestrieri di Sansepolcro, che ieri, nella splendida cornice di Piazza Grande a Gubbio, ha conquistato una straordinaria vittoria in occasione del tradizionale Palio della Balestra, confermandosi ancora una volta protagonista assoluta di una delle più antiche e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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