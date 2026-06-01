La Società Balestrieri di Sansepolcro trionfa al Palio della Balestra di Gubbio | tripletta biturgense nella storica sfida

Notizia in breve

La Società Balestrieri di Sansepolcro ha vinto il Palio della Balestra a Gubbio, ottenendo una tripletta nella storica gara tenutasi in Piazza Grande. La vittoria è stata ufficializzata ieri, durante l’evento tradizionale. La squadra biturgense ha conquistato il trofeo, confermando la propria supremazia nella competizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse società balestrieri, tutte impegnate in una sfida che si ripete da anni.