Il tanto atteso film biografico su Britney Spears compie un decisivo passo in avanti. Universal Pictures ha infatti ufficialmente trovato la mente che adatterà per il grande schermo The Woman in Me, il bestseller autobiografico della pop star rimasto per settimane al primo posto dei libri più venduti del New York Times. Sarà la pluripremiata sceneggiatrice Liz Meriwether a scrivere la sceneggiatura della pellicola. Nota al grande pubblico per aver ideato l’iconica serie comedy New Girl e per aver firmato la commedia Amici di letto (No Strings Attached), la Meriwether ha recentemente ottenuto ben quattro nomination agli Emmy grazie al suo acclamato lavoro sulle serie The Dropout (Hulu) e Dying for Sex (FX). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Woman in Me: Liz Meriwether scriverà il biopic su Britney Spears

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Universal ha scelto la creatrice di New Girl come sceneggiatrice del biopic su Britney, tratto dalla sua autobiografia The Woman in Me. Chi è e perché conta https://t.co/NpkHjcko5d x.com

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