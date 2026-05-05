La cantante americana ha deciso di dichiararsi colpevole in tribunale per un episodio di guida sotto l’effetto di alcol, avvenuto lo scorso marzo in California. La decisione è arrivata dopo che era stata arrestata per aver guidato in stato di ebrezza. La causa riguarda il procedimento legale relativo a quell’incidente e alla successiva udienza in tribunale. La cantante ha così evitato il rischio di una condanna in carcere.

Britney Spears si è dichiarata colpevole evitando dopo l’accusa d in stato di ebbrezza, a seguito del fermo scattato lo scorso marzo in California. La voce di Toxic era stata arrestata il 4 marzo nella contea di Ventura, accusata di guida in stato di ebbrezza, a seguito di segnalazioni relative a una guida irregolare e ad alta velocità. Nella giornata di ieri 4 maggio, l’udienza si è conclusa con un patteggiamento. Il legale della popstar ha dichiarato la colpevolezza della sua assistita di “ guida imprudente”, usufruendo del wet reckless, che si applica ai casi che coinvolgono alcol o droghe ma è meno grave di una guida in stato di ebbrezza, con la ritira da parte dei pubblici ministeri dell’accusa originale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Britney Spears: la popstar evita il carcere dichiarandosi colpevole

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