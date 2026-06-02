Dopo essere stata arrestata a marzo per guida in stato di ebbrezza e aver trascorso alcuni giorni in una struttura di assistenza, Britney Spears ha pubblicato un messaggio criptico su Instagram. La cantante ha condiviso un post senza dettagli chiari riguardo alle sue condizioni attuali o ai motivi del messaggio. La pubblicazione è stata fatta dopo il periodo di ricovero, senza ulteriori chiarimenti pubblici.

Dopo l’arresto dello scorso marzo per guida in stato di ebrezza ed il successivo ricovero in comunità, Britney Spears ritorna sui social con un post enigmatico. La popstar ha pubblicato una foto sulla pagina Instagram accompagnata dalle parole: “Se sei una di quelle ragazze cattive che puntano il dito, ridono e guardano il telefono tra il pubblico, oggi alza lo sguardo . River (riferendosi al suo pseudonimo sui social) vi manda un messaggio!!!!!!!!” Come per tutti i post della Spears, i commenti sono stati disattivati. Il post della voce di Gimme More, arriva dopo che aveva parlato apertamente dei “problemi emotivi ” con cui stava lottando in un post poi cancellato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Dopo l’arresto e il ricovero, Britney Spears ritorna su Instagram con un messaggio criptico

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LA VERITÀ SULLARRESTO DI BRITNEY SPEARS: TORNA LINCUBO CONSERVATORSHIP! | Spillin the tea

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