Nella notte tra domenica e lunedì si è verificato un incendio in un bar di Bangkok, causando almeno 27 decessi. Le fiamme sono state domate circa mezz’ora dopo l’intervento dei vigili del fuoco, attorno alle 2. Diverse persone sono state portate in ospedale, mentre altre risultano ancora disperse. L’incendio ha coinvolto il locale in modo rapido, senza ulteriori dettagli sulle cause.

Nella notte tra domenica e lunedì almeno 27 persone sono morte a causa di un incendio divampato in un bar di Bangkok, in Thailandia. Le fiamme sono state spente circa dopo mezzora dall’intervento dei vigili del fuoco, attorno alle 2: molte persone sono state portate in ospedale e altre risultano disperse. Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha detto che la polizia sta indagando per individuare la causa dell’incendio. Il bar si chiama Rong Beer Na Lat Phrao e si trova nel quartiere di Chatuchak. Interamente in cemento e senza finestre, il 33 Thomas Street ha prima ispirato film di spionaggio, e poi è finito davvero in mezzo allo... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Almeno 27 persone sono morte in un incendio in un bar a Bangkok, in Thailandia

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Almeno cinque persone sono morte a seguito di un incendio divampato in un grande parco divertimenti

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