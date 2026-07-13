Nella notte di domenica si è sviluppato un incendio in un locale vicino al mercato di Chatuchak, a Bangkok, causando almeno 27 morti e 35 feriti. L’incendio ha interessato il Rong Beer Na Lat Phrao, situato nella zona settentrionale della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e soccorso i presenti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nella notte vicino al mercato di Chatuchak. È di almeno 27 vittime e 35 feriti il bilancio del violento incendio che nella tarda serata di domenica 12 luglio ha devastato il Rong Beer Na Lat Phrao, un locale situato nei pressi del celebre mercato di Chatuchak, nella zona settentrionale di Bangkok. L’incendio si è sviluppato in pochi minuti, trasformando il locale in una trappola per decine di persone presenti al momento del rogo. Le fiamme si sono propagate rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, 22 dei 35 feriti versano in condizioni critiche e sono stati trasportati negli ospedali della capitale thailandese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incendio in un locale di Bangkok, almeno 27 morti e decine di feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incendio in un pub a Bangkok, è strage: «Almeno 27 morti carbonizzati»

Notizie e thread social correlati

Devastante incendio in un pub di Bangkok in Thailandia, almeno 27 morti: l’esplosione e poi le fiammeUn incendio in un pub di Bangkok ha provocato almeno 27 morti nelle prime ore di lunedì mattina.

Enorme incendio nel pub intrappola i clienti: almeno 27 morti nel rogo a BangkokUn incendio scoppiato in un pub nel distretto di Chatuchak a Bangkok ha causato almeno 27 morti.

Temi più discussi: Incendio in un locale di Bangkok, almeno 27 morti; Incendio in un bar di Bangkok: almeno 27 morti e decine di feriti; Bangkok: un incendio devasta un pub, almeno 27 morti e 30 feriti; Thailandia, vasto incendio in un pub a Bangkok: 27 morti.

Incendio in un locale alla periferia di Bangkok: almeno 27 morti e decine di feriti x.com

Incendio in un locale alla periferia di Bangkok: almeno 27 morti e decine di feritiIl locale dispone di un palco, due bar e una cucina, può ospitare oltre 300 persone ed è dotato di quattro uscite di sicurezza, assicurava un post su Facebook che promuoveva uno spettacolo dal vivo qu ... msn.com

Incendio devastante in un locale notturno a Bangkok, 27 mortiUn incendio ha distrutto un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok, causando la morte di almeno 27 persone. Le cause sono ancora sotto indagine. notizie.it

È possibile andare in pensione con $200k ovunque? reddit