Thailandia devastante incendio in un pub di Bangkok Morte 27 persone

Da tv2000.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio in un pub di Bangkok ha provocato la morte di almeno 27 persone. L’incendio si è verificato in un locale della capitale thailandese, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulle eventuali responsabilità. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali problemi di sicurezza nel locale. Il numero delle vittime potrebbe aumentare con il proseguimento delle operazioni di soccorso.

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In Thailandia, un incendio divampato in un pub di Bangkok, ha ucciso almeno 27 ragazzi. Si indaga per determinare le cause del rogo. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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