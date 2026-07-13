Thailandia devastante incendio in un pub di Bangkok Morte 27 persone
Un incendio in un pub di Bangkok ha provocato la morte di almeno 27 persone. L’incendio si è verificato in un locale della capitale thailandese, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulle eventuali responsabilità. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali problemi di sicurezza nel locale. Il numero delle vittime potrebbe aumentare con il proseguimento delle operazioni di soccorso.
In Thailandia, un incendio divampato in un pub di Bangkok, ha ucciso almeno 27 ragazzi. Si indaga per determinare le cause del rogo. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Thailandia, devastante incendio in un pub di Bangkok. Morte 27 persone
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