Thailandia, devastante incendio in un pub di Bangkok. Morte 27 persone

Notizia in breve

Un incendio in un pub di Bangkok ha provocato la morte di almeno 27 persone. L’incendio si è verificato in un locale della capitale thailandese, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulle eventuali responsabilità. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali problemi di sicurezza nel locale. Il numero delle vittime potrebbe aumentare con il proseguimento delle operazioni di soccorso.