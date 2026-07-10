TFA sostegno XI ciclo | ecco dove non si svolgerà la preselettiva per il basso numero di iscrizioni

Per il XI ciclo del TFA sostegno, la preselettiva non si svolgerà in alcune sedi a causa del basso numero di iscrizioni. I candidati iscritti potranno partecipare direttamente alla prova scritta, senza passare dalla fase preliminare. La normativa consente anche a chi era esonerato dalla preselettiva di partecipare alla prova scritta. La decisione riguarda specifiche sedi dove le iscrizioni sono risultate insufficienti.

TFA specializzazione sostegno XI ciclo: scaduti i primi bandi, poche le iscrizioni. Si salta la preselettiva e gli iscritti svolgono le selezioni a partire dalla prova scritta, alla quale partecipano anche coloro che per normativa erano esonerati dalla preselettiva. Vediamo quale sarà l’andamento nei prossimi giorni, man mano che chiuderanno i bandi. Qualora il numero delle iscrizioni sia inferiore o uguale al doppio dei posti disponibili per il grado in oggetto. Università Cattolica Milano – La prova preselettiva NON si svolgerà per nessuno dei 4 indirizzi. Università di Macerata – Essendo pervenuto, per ciascun grado di scuola, un numero... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Tfa Sostegno XI ciclo: 30.241 posti, prove dal 14 al 17 luglio. Tutte le info utili

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