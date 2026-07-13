TFA Sostegno il paradosso | 30mila nuovi posti ma 4 regioni restano scoperte D’Aprile Uil | Così si alimenta un precariato senza eguali in Europa

Per il prossimo ciclo di specializzazione, sono stati annunciati oltre 30.000 posti per il TFA Sostegno. Tuttavia, quattro regioni del paese rimarranno prive di copertura, lasciando scoperti alcuni territori. La rappresentanza sindacale ha commentato che questa situazione alimenta un precariato molto elevato rispetto ad altri paesi europei, senza specificare ulteriori dettagli sui territori coinvolti o sulle modalità di assegnazione dei posti.

Oltre 30mila posti per il prossimo ciclo di specializzazione. Eppure, questo dato apparentemente positivo nasconde una verità scomoda che il mondo della scuola conosce fin troppo bene. Una fotografia a due facce che il Segretario generale della Uil Scuola, Giuseppe D’Aprile, definisce senza mezzi termini: “Distorsione”. E aggiunge: “I percorsi di specializzazione continuano a essere programmati senza una reale corrispondenza con il fabbisogno delle scuole”. Il risultato? Un sistema che da un lato alimenta un precariato che non ha eguali nel panorama scolastico europeo, dall’altro rischia di trasformarsi in un business per le università, che attivano corsi a prescindere dalle effettive necessità territoriali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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