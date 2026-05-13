Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato l’avvio delle procedure per l’XI ciclo del TFA sostegno, previsto per l’anno accademico 20252026. Sono disponibili oltre 30 mila posti distribuiti in tutte le regioni, mentre al livello di scuola secondaria di secondo grado non sono previsti posti. È stato pubblicato un calendario con le scadenze degli atenei coinvolti.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha avviato le procedure per l’attivazione dell’ XI ciclo del TFA sostegno per l’anno accademico 20252026, con una disponibilità complessiva di 30.241 posti su base nazionale. L’indicazione arriva da una nota della Direzione generale del diritto allo studio indirizzata agli atenei, che definisce criteri operativi e tempistiche per l’organizzazione dei percorsi. L'articolo TFA sostegno XI ciclo: oltre 30mila posti e calendario per gli atenei. Tutti i posti per Regione, zero al II grado. PDF.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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