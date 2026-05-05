250mila precari licenziati a giugno e riassunti a settembre D’Aprile UIL | Così non si assicura continuità e si alimenta lo stress ecco la nostra soluzione INTERVISTA

Il Palacongressi di Riccione accoglie da oggi la quindicesima edizione del congresso nazionale della UIL Scuola. Nelle ultime settimane, sono stati licenziati circa 250.000 precari a giugno e successivamente riassunti a settembre. Durante l’evento, il segretario della UIL ha commentato che questa gestione non garantisce continuità e aumenta lo stress tra i lavoratori, proponendo una soluzione alternativa.

Il Palacongressi di Riccione ospita da oggi, 5 maggio, la quindicesima edizione del congresso nazionale della Uil Scuola. L’appuntamento, che si chiuderà il 7 maggio, ha richiamato più di ottocento persone: delegati da ogni regione, rappresentanti sindacali, segretari territoriali, ospiti e alcune delegazioni estere. Prima delle sessioni di lavoro, il segretario generale del sindacato, Giuseppe D’Aprile, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Orizzonte Scuola. Ha definito l’assemblea “un momento importante di democrazia sindacale e di partecipazione”. Sul tavolo, cinque nodi centrali: burnout, dimensionamento della rete scolastica, precariato, contratto e retribuzione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Lo Spiffero si ferma ma l'assessora Giliberto assicura: "Entro aprile la riapertura"Il centro di aggregazione giovanile di via della Volta Buia ha chiuso dal 14 marzo perché è terminato il bando regionale.

Non più tra giugno e luglio, il Pride a Messina si svolgerà a settembreIl comitato organizzatore dello Stretto Pride comunica che la manifestazione per l'orgoglio e la rivendicazione dei diritti LGBTQIA+ di quest'anno...