terza il baracca beach pensa in grande azzali punta almeno ai playoff

Notizia in breve

Il Baracca Beach si prepara alla quarta stagione consecutiva in Terza categoria con l’obiettivo di migliorare la posizione rispetto all’11° posto dell’anno scorso. La società ha annunciato l’intenzione di puntare ai playoff e sta lavorando per rafforzare la rosa. La squadra si avvicina alla nuova stagione con un progetto di crescita e ambizioni di livello superiore. La società non ha ancora comunicato i dettagli sul mercato o sui cambiamenti nello staff tecnico.