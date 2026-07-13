Terza Il Baracca Beach pensa in grande Azzali punta almeno ai playoff
Il Baracca Beach si prepara alla quarta stagione consecutiva in Terza categoria con l’obiettivo di migliorare la posizione rispetto all’11° posto dell’anno scorso. La società ha annunciato l’intenzione di puntare ai playoff e sta lavorando per rafforzare la rosa. La squadra si avvicina alla nuova stagione con un progetto di crescita e ambizioni di livello superiore. La società non ha ancora comunicato i dettagli sul mercato o sui cambiamenti nello staff tecnico.
Un Baracca Beach ambizioso quello che si avvicina al quarto anno di fila in Terza categoria. Dopo l’11° posto dell’anno scorso la società del presidente Azzali vuole alzare l’asticella puntando almeno ai playoff e il ds Fregni ha fatto un mercato di spessore, a cominciare dal nuovo tecnico Gian Marco Pignatti dal Segnate (es Sanmartinese e Rivara), oltre a innesti di esperienza come Pratissoli in porta, Bouchakor e Ferrari in difesa, sala a centrocampo e Fiozzi davanti. Questa la rosa:. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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