Pronostico Palermo-Catanzaro | si pensa solo ai playoff

Da ilveggente.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella trentasettesima giornata del campionato di Serie B, si affrontano Palermo e Catanzaro, due squadre che occupano rispettivamente il quarto e il quinto posto in classifica. La partita si svolgerà in questa fase della stagione, con entrambe le squadre concentrate sui playoff. Per seguire l'incontro, sono disponibili diverse opzioni in tv e streaming. La sfida rappresenta un momento importante per le squadre in vista delle tappe finali della stagione.

Palermo-Catanzaro è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico  Una chiuderà quarta e una chiuderà quinta. Non ci sono dubbi, quando mancano due giornate al termine del campionato, delle posizioni di classifica di Palermo e Catanzaro. Due gare nelle quali queste due formazioni penseranno solamente ai playoff. E a nient’altro. (Profilo Instagram Palermo) – Ilveggente.it Il Palermo rimane, alla fine, anche la squadra favorita per salire in Serie A visto la truppa che si ritrova Pippo Inzaghi, mentre la squadra di Aquilani è la vera mina vagante della post season.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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