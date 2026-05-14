In una recente puntata di Beach Zone, è stato protagonista Jack Bernardini, giovane talento romano nel mondo del beach volley. La puntata ha approfondito la sua carriera e i progetti futuri. Bernardini ha parlato delle sue esperienze e delle sfide affrontate nel percorso sportivo. Il programma ha dedicato spazio anche alle sue ambizioni di raggiungere livelli più alti nel circuito nazionale e internazionale. Si tratta di un atleta che sta emergendo nel panorama del beach volley italiano.

Nuova puntata di Beach Zone dedicata a uno dei prospetti più interessanti del beach volley italiano: Jack Bernardini. Classe 2009, atleta dell’iBeach Roma, Bernardini si sta mettendo in evidenza nel panorama nazionale giovanile grazie a risultati importanti tra Under 18 e Under 20. Nel 2025 ha conquistato il Campionato Italiano per Società U20 in coppia con Frinolli e ha partecipato all’Europeo U18, confermando il proprio talento attraverso vittorie, podi e ottime prestazioni anche nel corso del 2026. Allenato da Dionisio Lequaglie, Jack Bernardini si è distinto anche nelle Finals AIBVC di Cesenatico, mostrando qualità tecniche, personalità e margini di crescita molto interessanti in vista della stagione estiva 2026, che potrebbe vederlo protagonista anche nel circuito assoluto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Jack Bernardini ospite a Beach Zone: il talento romano che sogna il grande beach volley

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