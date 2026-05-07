Lupo e grizzly combattono per i resti di un bisonte nel Parco di Yellowstone

Nel Parco di Yellowstone, un lupo solitario si è trovato a fronteggiare un grande orso grizzly per i resti di un bisonte. Entrambi gli animali si sono avvicinati alla carcassa, con il lupo che ha cercato di allontanare l’orso. La scena si è svolta sotto gli occhi di altri animali che si aggiravano nelle vicinanze. Non ci sono state notizie di feriti o interventi umani durante l'evento.

Nel Parco di Yellowstone un lupo solitario ha sfidato un enorme orso grizzly per difendere i resti di un bisonte. La rara scena è stata ripresa e condivisa da una guida del parco.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Il risveglio del grizzly: lo scatto del primo pasto dopo il letargo nel parco di YellowstoneA Yellowstone il primo orso grizzly fotografato dopo il risveglio dal letargo mentre mangia un bisonte.

Catturato un lupo nel Parco dello Stelvio: è una femmina dominante di 4 anniBormio (Sondrio), 3 aprile 2026 – Nella notte del 1° aprile, nell’area della Reit, all’interno del Parco nazionale dello Stelvio, è stata effettuata...

Altri aggiornamenti

Yellowstone, il parco da sogno tra orsi e sorgenti termali: ecco dove sono morte 7 persone (tra cui una milanese)Una strage nello Yellowstone in cui ha perso la vita anche una italiana. Sono sette le vittime, tutti turisti stranieri, tra cui una connazionale, morti ieri in un incidente stradale tra un pick-up e ... ilmessaggero.it

Parco di Yellowstone, incidente tra un pulmino e un pick-up: 7 morti, anche una turista italianaIl fatto si è verificato ieri su un'autostrada nell'Idaho orientale. tra le vittime anche 5 turisti cinesi. Un pulmino di turisti, che trasportava 14 persone, si è scontrato con un pick-up a sud di ... rainews.it