Dopo 17 anni di crisi diplomatica, le Forze di Difesa israeliane sono state incaricate di coordinare la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto in Venezuela, tra Caracas e La Guaira. La fase operativa della Gran misión Venezuela, avviata il 7 luglio dalla presidente del paese, si affida ora all’esperienza militare israeliana. La presenza delle forze israeliane segna un passo importante nel processo di ricostruzione, che coinvolge interventi di ristrutturazione e assistenza nelle aree danneggiate.

Sulla ricostruzione di Caracas, La Guaira e dintorni dopo il terremoto è già inciso lo Scudo di David. Al punto che la fase operativa della Gran misión Venezuela renace, lanciata il 7 luglio dalla presidente Delcy Rodríguez, è ora nelle mani della missione tecnica delle Idf (Israeli defence forces) presente a Caracas. La Gran misión fa da cornice al progetto attuativo israeliano, stilato dai 32 uomini del brigadiere generale Elad Edri, che s’intitola Project for the reconstruction of the future. Il piano è stato formalmente recepito da Rodríguez lo scorso 8 luglio, a Palazzo di Miraflores, a un incontro al quale hanno preso parte il generale Edri e il ministro israeliano degli Esteri Gideon Sa’ar, collegato da remoto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

© Ilfattoquotidiano.it - Terremoto in Venezuela, la ricostruzione è firmata Israele: così Caracas si affida alle Idf dopo 17 anni di crisi diplomatica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Venezuela, alla ricostruzione post-terremoto pensa Israele. Se vi pare normale…Un team israeliano sta operando in Venezuela per contribuire alla ricostruzione dopo il terremoto del 24 giugno, che ha causato danni significativi.

Trump si intesta la ricostruzione del Venezuela: “Genererà molto denaro”. Ma la gente di Caracas gli è sempre meno grataUn ex presidente ha dichiarato di voler finanziare la ricostruzione del Venezuela, affermando che questa attività genererà molto denaro.

Temi più discussi: Terremoto Venezuela, scossa di magnitudo 3.9 a La Guaira; Terremoto in Venezuela: situazione oggi e intervento MSF; Il numero di persone morte nei terremoti in Venezuela è salito a più di 3.300; Le cifre sconvolgenti dei terremoti in Venezuela dopo 17 giorni.

Terremoto in Venezuela: FMI valuta sblocco di fondi per il dopo sisma acortar.link/kdc7uk x.com

Foto stampa simile a un diorama del terremoto di 7.5 in Venezuela reddit

Terremoto Venezuela, scossa di magnitudo 3.9 a La GuairaLa scossa, con epicentro nella zona più colpita dal devastante sisma di due settimane fa, ha provocato ha provocato evacuazioni preventive a Caracas Il Venezuela torna a tremare: una nuova scossa di t ... tg24.sky.it

Terremoto in Venezuela, al via la raccolta fondiL'iniziativa sostiene gli interventi umanitari anche attraverso la Partita del Cuore in programma il 13 luglio a L'Aquila ... rainews.it