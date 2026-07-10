Venezuela alla ricostruzione post-terremoto pensa Israele Se vi pare normale…
Un team israeliano sta operando in Venezuela per contribuire alla ricostruzione dopo il terremoto del 24 giugno, che ha causato danni significativi. Le scosse di magnitudo 7,2 e 7,5 hanno interessato diverse aree del paese, portando a interventi di soccorso e ricostruzione. La presenza di questa squadra israeliana nel territorio ha suscitato attenzione e domande sulla natura e le modalità dell’assistenza internazionale.
Chi porta aiuto a gente sfortunata è sempre benvenuto, è chiaro. Però la missione di Israele nel Venezuela colpito il 24 giugno da due scosse di terremoto di magnitudo 7,2 e 7,5, desta inevitabilmente qualche curiosità. Intanto, come succede che un Paese come Israele, che non ha relazioni diplomatiche col Venezuela dal 2009, cioè da quando Hugo Chavez le ruppe a causa dell’operazione israeliana Piombo Fuso a Gaza, si scopre di colpo così sensibile alle disgrazie di Caracas? E com’è che l’improvvisa sensibilità produce una missione di 28 persone tra le quali 8 ingegneri, un manipolo di funzionari del ministero degli Esteri e diversi militari,... 🔗 Leggi su It.insideover.com
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