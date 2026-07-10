Venezuela alla ricostruzione post-terremoto pensa Israele Se vi pare normale…

Notizia in breve

Un team israeliano sta operando in Venezuela per contribuire alla ricostruzione dopo il terremoto del 24 giugno, che ha causato danni significativi. Le scosse di magnitudo 7,2 e 7,5 hanno interessato diverse aree del paese, portando a interventi di soccorso e ricostruzione. La presenza di questa squadra israeliana nel territorio ha suscitato attenzione e domande sulla natura e le modalità dell’assistenza internazionale.