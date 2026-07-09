La settimana di lutto è finita, anche se la conta dei morti non di ferma più. Erano 3.700 mercoledì, ma sono migliaia i cadaveri bloccati sotto le macerie. Familiari e minatori locali provano a recuperarli, poiché la maggior parte dei soccorritori è andata via. I feriti sono quasi 17mila e gli sfollati sono oltre 500mila, di cui 14.634 distribuiti in 87 tendopoli. “È come se il Paese fosse stato colpito da 241 bombe atomiche”, ha fatto sapere il Ministero venezuelano di Scienza e tecnologia. Sulla tragedia interviene anche Donald Trump, che si intesta la ricostruzione. “Ce ne faremo carico – ha detto martedì a Fox News –. E (la ricostruzione, ndr) genererà molto denaro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Trump si intesta la ricostruzione del Venezuela: “Genererà molto denaro”. Ma la gente di Caracas gli è sempre meno grata

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Trump sul Venezuela: Oltre al terremoto, gente in festa per strada ed economia che va meglio che mai

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