Terracina frusta il fratello con una prolunga | arrestato un ventenne

Un ventenne è stato arrestato a Terracina dopo aver colpito il fratello con una prolunga durante un episodio di violenza domestica. La Polizia di Stato è intervenuta in flagranza di reato e ha arrestato il giovane, gravemente indiziato di lesioni personali aggravate. L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione, coinvolgendo i due fratelli. L’arresto è stato eseguito immediatamente dopo la chiamata al 112.

Terracina, 13 luglio 2026 – La Polizia di Stato di Terracina ha arrestato in flagranza di reato un ventenne del posto, gravemente indiziato del reato di lesioni personali aggravate, al termine dell’ennesimo episodio di violenza consumato tra le mura domestiche ai danni del fratello convivente. L’uomo, al momento dei fatti, era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, applicata proprio in seguito a una precedente aggressione nei confronti della stessa vittima. L’intervento è scattato quando al Numero Unico di Emergenza 112 è giunta una richiesta di aiuto da parte del fratello, che segnalava una violenta lite in corso all’interno dell’abitazione familiare. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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