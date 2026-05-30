Un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver rapinato due ragazzi con un taglierino e spray urticante. Secondo quanto ricostruito, il diverbio iniziale si è trasformato in una rapina violenta, durante la quale il rapinatore ha ferito le vittime con il coltello e ha spruzzato spray sugli occhi di uno dei due. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine poco dopo l’accaduto.

? Domande chiave Come si è trasformato un semplice diverbio in una rapina violenta?. Cosa ha usato il giovane per ferire i ragazzi durante l'inseguimento?. Dove ha nascosto il ventenne l'arma bianca usata nell'aggressione?. Quali misure ha disposto il tribunale per il colpevole dopo l'arresto?.? In Breve Fatto notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio in zona corso Stamira.. Aggrediti due ragazzi e una ragazza con spray al peperoncino durante l'inseguimento.. Taglierino usato nel furto ritrovato dagli agenti all'interno di un tombino.. Tribunale dispone arresti domiciliari con braccialetto elettronico per rapina impropria aggravata.. La notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio ad Ancona si è trasformata in un inseguimento violento dopo che un ventenne ha rubato una collana d’oro a un ragazzo vicino a un bar. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, rapina con taglierino e spray: arrestato il ventenne

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