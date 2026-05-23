Castel Goffredo investe il rivale dopo una lite per l' ex fidanzata | arrestato un ventenne

Notizia in breve

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver investito con l’auto un rivale durante una lite notturna. L’incidente è avvenuto a Castel Goffredo, in seguito a un acceso confronto tra i due uomini, iniziato per motivi legati a un’ex fidanzata. La discussione è degenerata e ha portato all’investimento, che ha causato ferite e danni materiali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il giovane.