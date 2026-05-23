Castel Goffredo investe il rivale dopo una lite per l' ex fidanzata | arrestato un ventenne
Un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver investito con l’auto un rivale durante una lite notturna. L’incidente è avvenuto a Castel Goffredo, in seguito a un acceso confronto tra i due uomini, iniziato per motivi legati a un’ex fidanzata. La discussione è degenerata e ha portato all’investimento, che ha causato ferite e danni materiali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il giovane.
Mantova, 23 maggio 2026 – Un confronto durante la notte, sfociato nel giro di poco in una lite violenta nella quale ha rischiato di scapparci il morto. Il motivo? Gelosia e una ragazza contesa. E così un ventenne di Castel Goffredo, vicino Mantova, è stato fermato dai carabinieri con l' accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto un coetaneo di Carpenedolo (Brescia). Secondo una prima ricostruzione, il giovane aveva riaccompagnato a casa l'ex fidanzata dopo una serata in discoteca nel Bresciano. Era circa l’una di notte quando la ragazza è rientrata nell’abitazione. Poco dopo, sul posto è arrivato l'altro ragazzo, che da qualche tempo frequenterebbe la giovane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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