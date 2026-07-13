Nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale a Terni. L’auto su cui viaggiava si è schiantata, portandolo via in modo improvviso. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma il giovane è deceduto durante il trasporto in ospedale. La notizia ha suscitato dolore tra amici, familiari e la comunità locale.

Lo schianto nella notte e la corsa disperata in ospedale. Una comunità sconvolta, una famiglia distrutta e il mondo dello sport in lutto per la morte di Lorenzo Serangeli, il ragazzo di 16 anni deceduto nella notte tra sabato e domenica dopo un drammatico incidente stradale a Terni. Il giovane viaggiava in sella al suo scooter lungo via Narni, diretto verso Narni Scalo, dove viveva con la famiglia, dopo aver trascorso la serata con alcuni amici. Erano circa le 2.30 quando, all’incrocio con via degli Artigiani, il mezzo si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono arrivati in pochi minuti l’ambulanza, l’automedica e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Terni, Lorenzo Serangeli muore a 16 anni nello schianto con un’auto: il dolore della squadra e della città

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