Una serata tra amici si è conclusa con una tragedia in provincia di Como. Un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto durante una notte di pioggia. L’auto su cui viaggiava ha sbandato sull’asfalto scivoloso, finendo contro un versante roccioso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il ragazzo, che è deceduto sul colpo. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Como – L’asfalto scivoloso per la pioggia, la velocità, la sbandata, lo schianto contro il versante roccioso. La nottata tra amici si è conclusa in tragedia. Mattia è morto sul colpo, gli altri due amici invece sono sopravvissuti, sebbene uno sia ricoverato in gravi condizioni. L’incidente è successo l’altra notte a Como. Mattia Augliaro, studente universitario comasco di 21 anni che abitava a Como nel quartiere Sagnino, era in auto con due amici della sua stessa età. Viaggiavano su un’utilitaria, Mattia seduto dietro, sembra senza le cinture di sicurezza allacciate. Era da poco passata l’una e mezza, stavano procedendo lungo via Nino Bixio.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La serata tra amici finisce in tragedia: Mattia Augliaro muore a 21 anni nello schianto dell’auto con una roccia

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Mattia Zenzola di amici assieme alla sua fidanzata Benedetta

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