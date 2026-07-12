Col motorino si scontra con un'auto a Terni Lorenzo muore a 16 anni | Il tuo sorriso ci accompagnerà su ogni campo

Notizia in breve

Un ragazzo di 16 anni è morto dopo uno scontro tra il suo motorino e un'auto a Terni, avvenuto nelle prime ore di oggi, domenica 12 luglio 2026. Il giovane, calciatore di Narni, è stato trasportato in ospedale ma le ferite riportate si sono rivelate letali. Il gruppo sportivo di appartenenza ha espresso cordoglio, ricordando il suo sorriso, la passione e l’entusiasmo.