Tentato furto della mitria di San Gennaro quando la cronaca sfiora l’anima di Napoli

Un tentativo di furto della mitria di San Gennaro è stato sventato in una chiesa nel centro storico. La polizia ha intercettato due uomini che cercavano di entrare nel sacrestano con l’intento di sottrarre l’oggetto. La mitria, simbolo del patrono della città, è stata recuperata e messa in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e chiarire eventuali complici.

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Tentato furto alla mitra di San Gennaro: eventi, spettacoli e centenario azzurro a Napoli

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