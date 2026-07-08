Napoli tenta di rubare la mitria di San Gennaro nel Duomo | arrestato un 43enne

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare la mitria di San Gennaro nel Duomo di Napoli. È entrato da solo nel luogo di culto e si è diretto velocemente verso l’altare, dove si trovava il busto del santo patrono.

E' entrato da solo ma con passo spedito nel duomo di Napoli e si è diretto verso l’altare dove era esposto il busto di San Gennaro, patrono della città capoluogo e della Campania. Ha afferrato la mitria e poi si è allontanato velocemente. Protagonista della vicenda un 43enne straniero che è stato bloccato poco dopo dai carabinieri e da una pattuglia di militari dell’ Esercito impegnata nell’operazione «Strade sicure». Non è stato un furto pianificato come quello del memorabile film «Operazione San Gennaro» del 1966, con Nino Manfredi e Totò, diretto da Dino Risi. Ma anche in questo caso quanto appartenuto al patrono è stato subito recuperato. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Napoli, tenta di rubare la mitra di San Gennaro nel Duomo: bloccato e arrestato

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