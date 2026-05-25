Cerca di rubare 8mila euro di prodotti cosmetici e aggredisce l' addetto alla sicurezza 43enne in manette
Un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare circa 8.000 euro di prodotti cosmetici in un negozio. È stato sorpreso mentre cercava di impossessarsi della merce e ha aggredito l’addetto alla sicurezza. La polizia ha fermato l’individuo poco dopo, portandolo in custodia. La merce rubata è stata recuperata e restituita al negozio.
SENIGALLIA – Si era appropriato di prodotti cosmetici accumulando merce per migliaia di euro, ma è stato colto in flagrante e arrestato. Manette ai polsi per un 43enne originario della Romania, che in pieno giorno – all’interno del centro commerciale “Il Maestrale” - ha tentato di sottrarre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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