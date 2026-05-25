Cerca di rubare 8mila euro di prodotti cosmetici e aggredisce l' addetto alla sicurezza 43enne in manette

Notizia in breve

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare circa 8.000 euro di prodotti cosmetici in un negozio. È stato sorpreso mentre cercava di impossessarsi della merce e ha aggredito l’addetto alla sicurezza. La polizia ha fermato l’individuo poco dopo, portandolo in custodia. La merce rubata è stata recuperata e restituita al negozio.