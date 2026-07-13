Tensione a Ponterotto | cittadino iracheno minaccia la polizia e blocca il traffico poi viene aggredito sul lungomare

Un cittadino iracheno ha minacciato le forze di polizia e bloccato il traffico a Ponterotto. Successivamente, è stato aggredito sul lungomare. Durante un’operazione di pulizia, personale di una ditta incaricata ha rimosso tende, materassi, pentolame e vestiti dal suo accampamento dietro alla chiesa Madonna del Suffragio. Non ci sono state segnalazioni di feriti o fermo del soggetto.

??Il personale della PiceAmbiente, durante l’attività di periodica pulizia nel quartiere Ponterotto, nella mattina di sabato aveva portato via ogni cosa al cittadino iracheno che si era accampato dietro alla Chiesa Madonna del Suffragio: tenda, materasso, pentolame e vestiario. L’uomo ha reagito, avrebbe minacciato la polizia locale, avrebbe cercato di resistere agli agenti della polizia di Stato che l’hanno denunciato in stato di libertà. Il cittadino straniero, però, prima è tornato a bloccare la viabilità sulla strada del Ponterotto, poi l’ha fatto lungo la statale Adriatica, e nella serata di sabato ha cercato di bloccare il traffico intenso all’inizio del lungomare, di fronte alla Palazzina Azzurra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Tensione a Ponterotto: cittadino iracheno minaccia la polizia e blocca il traffico, poi viene agg

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